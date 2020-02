CINEMA : Mourir peut attendre s'offre un spot TV sous tension pour le Super Bowl

Cela fait 58 ans que les aventures de James Bond fleurissent sur nos écrans de cinéma, et depuis Casino Royale en 2006, c'est Daniel Craig qui endosse le rôle de l'agent secret du MI6. Ce dernier va enfin tirer sa révérence avec No Time to Die (Mourir peut attendre), qui s'est offert un spot TV lors de la finale du Super Bowl.

En plus de nous remontrer le passage où 007 est au volant de son Aston Martin DB5 et mitraille les alentours ou encore la scène de saut depuis un pont à bout de corde, issus de la première bande-annonce, ce nouvel aperçu dévoile un passage inédit où James (Daniel Craig) et Nomi (Lashana Lynch) sont aux commandes d'un aéronef bien spécial, l'occasion d'entendre une courte réplique. Du reste, la tension est palpable à travers les multiples plans proposés, notamment avec l'apparition de Safin, l'antagoniste joué par Rami Malek, alors qu'il nous est promis que « le 25e film va tout changer ».

Nous aurons encore l'occasion d'en voir plus au sujet de Mourir peut attendre d'ici le 8 avril 2020, date de sortie française de ce 25e long-métrage de la saga.