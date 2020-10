Mourir peut attendre : la date de sortie du prochain James Bond encore sévèrement repoussée

Cela fait maintenant plus d'un semestre que le COVID-19 fait des siennes à travers le globe, et celui-ci ne s'en est toujours pas vraiment remis. Alors que la situation ne s'améliore pas dans de nombreux pays occidentaux, la culture peine à se relever, à commencer par le cinéma, où si des salles sont belles et bien ouvertes, les grosses productions sont frileuses à l'idée de paraître pour ne pas trouver leur public et donc générer autant d'argent qu'espéré.

Petit à petit, les derniers blockbusters repoussés à la fin d'année 2020 commencent à décaler leur diffusion à l'année prochaine, et c'est donc sans grande surprise que nous apprenons que Mourrir peut attendre, le prochain James Bond dernièrement attendu pour le 11 novembre 2020, ne sera pas proposé à ce moment-là. Il va falloir se montrer très patient : la nouvelle date de sortie de No Time to Die, en version originale, c'est pour le 2 avril 2021 outre-Atlantique, soit probablement le 31 mars par chez nous. Oui, quasiment un an après la diffusion initialement prévue le 8 avril 2020 : merci le coronavirus.

Les producteurs de MGM, Universal et Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd'hui la sortie de Mourrir peut attendre, le 25e film de la série James Bond, sera retardée jusqu'au 2 avril 2021 afin d'être vu au cinéma par un public international. Nous comprenons que le retard sera décevant pour nos fans, mais nous avons maintenant hâte de partager Mourrir peut attendre l'année prochaine.

