CINEMA : Jurassic World: Dominion, le tournage du troisième film a débuté

Avant même la sortie de Jurassic World: Fallen Kingdom en salles en 2018, Universal Pictures avaient annoncé sa volonté de faire un troisième volet, avec de nouveau Colin Trevorrow derrière la caméra. Ce dernier est déjà réalisateur du Jurassic World de 2015, mais avait dû laisser sa place à Juan Antonio Bayona pour Fallen Kingdom, il était alors en effet à l'époque en phase de réaliser Star Wars IX.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et Colin Trevorrow peut se concentrer à la réalisation de Jurassic World: Dominion, car oui, ce troisième film se dénommera ainsi. C'est le metteur en scène lui-même qui a dévoilé le nom en partageant sur les réseaux sociaux une photo du clap prise lundi dernier, premier jour du tournage du film. Colin Trevorrow invite d'ailleurs les fans à le suivre sur Instagram, où il devrait partager régulièrement des photos du tournage.

Tout semble donc se dérouler comme prévu pour Jurassic World: Dominion, dont la date de sortie en salles est toujours fixée au 9 juin 2021. En attendant, vous pouvez toujours regarder le court-métrage Jurassic World: Battle at Big Rock qui fait le lien entre le second film et sa suite.

