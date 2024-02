Jurassic Park Classic Games Collection : 7 jeux, une boîte et un paquet de nostalgie

Source: Just for Games

Cela fait plus de trente ans que la franchise Jurassic Park fait rêver les cinéphiles et dinophiles. Le film de Steven Spielberg aura marqué toute une génération de spectateurs, il a eu droit à des suites, notamment avec la récente trilogie Jurassic World, qui va se poursuivre. Bien évidemment, des jeux vidéo ont vu le jour.

Limited Run Games et Just for Games annoncent une compilation qui va faire plaisir aux nostalgiques, Jurassic Park Classic Games Collection. Une édition physique pour Switch et PS5 qui regroupe sept jeux des générations de consoles 8 et 16 bits mettant en scène les héros des premiers films, dont le Dr Alan Grant, mais également les dinosaures cultes de la franchise. Voici la liste des titres inclus dans ce Jurassic Park Classic Games Collection :

Jurassic Park (8-bit NES) ;

Jurassic Park (8-bit Game Boy) ;

Jurassic Park (16-bit SNES) ;

Jurassic Park (16-bit Mega Drive) ;

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES) ;

Jurassic Park 2 (8-bit Game Boy) ;

Jurassic Park: Rampage Edition (Mega Drive).

La date de sortie de Jurassic Park Classic Games Collection est fixée au 7 juin 2024 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Vous pouvez déjà précommander la compilation à 39,99 € à la Fnac.

