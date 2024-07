S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est de nouveau reporté, même son développeur s'en amuse en vidéo

C'est en 2018 que GSC Game World officialisait S.T.A.L.K.E.R. 2, qui n'a toujours pas vu le jour depuis. À l'origine annoncé pour 2021, il a enchaîné les reports et la guerre en Ukraine n'a rien arrangé, allant jusqu'à modifier son intitulé à la lettre près pour ne plus avoir de lien avec la Russie. Aux dernières nouvelles, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl devait paraître le 5 septembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC, sauf que ce ne sera finalement pas le cas. Oui, il a de nouveau été reporté, mais cette attente supplémentaire devrait être de courte durée et les développeurs s'en amusent même en vidéo.

La nouvelle date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est donc fixée au 20 novembre 2024 afin de donner plus de temps à l'équipe pour le peaufiner, comme l'a expliqué son directeur Yevhen Grygorovych :

Nous savons que vous en avez peut-être assez d'attendre et nous apprécions vraiment votre patience. Ces deux mois supplémentaires nous donneront la possibilité de corriger davantage « d'anomalies inattendues » (ou simplement « bugs », comme vous les appelez). Nous vous sommes toujours reconnaissants de votre soutien et de votre compréhension continus, cela signifie beaucoup pour nous. Nous sommes tout aussi impatients que vous de sortir enfin le jeu et de vous permettre d'en faire l'expérience par vous-même.

Mais ce n'est pas tout, car afin de nous préparer à la sortie, un Developer Deep Dive en collaboration avec Xbox sera diffusé le lundi 12 août. Nous y trouverons tout un tas d'éléments jusqu'à présent non présentés, dont du gameplay inédit avec la présentation du monde et des cutscenes, de même que des interviews et éléments behind the scene sur la création du jeu, mais aussi un walkthrough complet d'une quête de l'histoire. Les fans devraient donc se régaler.

Les éditions physiques de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl peuvent être précommandées sur Amazon à partir de 49,99 €.

Voir aussi : S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, du gameplay en ukrainien dévoilé