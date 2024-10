S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, une grosse annonce qui va ravir les joueurs Xbox

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sera indéniablement l'un des gros jeux vidéo de cette fin d'année 2024, le jeu de tir et de survie de GSC Game World promet déjà une durée de vie colossale pour les joueurs qui aiment fouiller chaque recoin, mais voilà que les développeurs font une annonce encore plus intéressante.

Lors d'un entretien avec Radio Times Games, le producteur technique Yevhenii Kulyk a annoncé que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sera compatible avec les mods sur Xbox Series X|S ! Les joueurs sur consoles pourront donc utiliser un outil dédié pour créer du contenu supplémentaire, allant « des plus petites aux plus grandes conversions totales ».

Nous sommes conscients que nos joueurs, en particulier les plus anciens, attendent de voir si notre jeu prendra également en charge les mods. Nous allons proposer les mods sur consoles, ils seront donc disponibles sur Xbox ainsi que sur PC.

Voilà qui devrait ravir les joueurs sur consoles, mais cet outil semble toujours en phase de conception et rien ne dit qu'il sera disponible dès le lancement du jeu le mois prochain. De toute façon, les Stalkers auront déjà de quoi faire avec le contenu de base.

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander la version console contre 49,99 € sur Amazon et Fnac. Sur ordinateurs, le jeu bénéficie d'une belle réduction avec un code promo.

Lire aussi : S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, une petite déception sur Xbox Series S, mais les développeurs se veulent rassurants