S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la durée de vie sera colossale

GSC Game World peaufine actuellement S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, son jeu de tir et de survie dans la Zone. Le studio ukrainien a quand même fait une petite pause dans le développement pour venir à la gamescom 2024 la semaine dernière et s'entretenir avec les journalistes présents.

Lors d'une interview avec GamesRadar+, le producteur technique Yevhenii Kulyk a notamment évoqué la durée de vie de son jeu, qui promet d'être colossale. D'après ses dires, il faudra environ 100 heures pour totalement explorer les recoins de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Un contenu impressionnant qui va occuper les joueurs pendant de longues soirées, à condition évidemment que ce soit intéressant. Mais, que les fans se rassurent, quasiment tout a été créé à la main, les développeurs n'ont « presque pas utilisé de génération procédurale pour le monde » de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Tout ce que vous remarquerez ou expérimenterez dans notre jeu a été créé par les mains de nos talentueux concepteurs de niveaux, artistes de niveaux, concepteurs d'équipe, etc. Vous ne remarquerez pas deux bâtiments ou deux salles identiques avec le même placement des mêmes accessoires ou quelque chose comme ça. Ainsi, chaque joueur qui joue à S.T.A.L.K.E.R. 2 aura son histoire.

Un travail minutieux, que les fans ont évidemment hâte de découvrir et qui explique sans doute les longues années de développement et les multiples reports, couplés à la guerre en Ukraine qui a directement touché GSC World Game.

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre 2024 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, vous pouvez précommander le jeu contre 41,99 € sur Amazon.

