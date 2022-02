Call of Duty: Vanguard et Warzone, week-end Double XP, Tier Skips gratuits et bundle offert pour bien débuter la Saison 2

La Saison 2 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone a été lancée avec un peu de retard ce 14 février. Le mode Classé du jeu de Sledgehammer Games a même seulement été lancé ce matin suite à quelques déboires techniques. Pour s'excuser et remercier la communauté pour sa patience, les développeurs vont leur faire quelques cadeaux.

Un week-end Double XP, d'habitude réservé aux fins de saison, aura lieu de ce vendredi 18 à 19h00 au mardi 22 février à la même heure, pour doubler votre expérience générale, pour les armes, les Opérateurs, le Battle Pass et votre Clan. Et si vous vous connectez durant cette période, vous aurez droit à de beaux bonus gratuits. Déjà, vous obtiendrez un bundle Forbidden Sacrifice en avant-première, lui qui contient 9 éléments dont une skin d'Opérateur légendaire, deux plans d'armes légendaires (une SMG fiable équipée pour des engagements tactiques à courte portée et un fusil d'assaut à tir rapide équipé d'accessoires qui vous aident à rester hors du radar) et un Tier Skip pour le Battle Pass. Et en parallèle, Sledgehammer Games vous offre aussi 10 Tier Skips, pour bien commencer à débloquer le contenu saisonnier.

Il va donc être difficile de ne pas lancer Vanguard ou Warzone ce week-end ! Le premier est toujours disponible à partir de 59 € à la Fnac.

Lire aussi : Call of Duty: Vanguard et Warzone, armes, maps, modes, véhicules blindés et bien plus, le plein de détails et un trailer de gameplay pour la Saison 2 !