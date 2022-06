Call of Duty: Modern Warfare II, la Task Force 141 à l'assaut d'une plateforme pétrolière dans une première vidéo de gameplay

Activision avait déjà confirmé le titre et même la date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare II. Mais ce n'est qu'hier qu'il a commencé les présentations avec une bande-annonce et de premières informations sur son scénario, son contenu et l'expérience Warzone 2.0 qui l'accompagnera.

Il revient déjà sous le feu des projecteurs lors du Summer Game Fest pour nous montrer du gameplay de sa campagne. La Task Force 141 est ici vue sur la côte Atlantique dans le cadre d'une mission nommée Dark Water (En eaux troubles). Elle accoste une plateforme pétrolière pour un premier assaut explosif, avant de rejoindre un navire de commerce pour une deuxième partie non moins détonante. Classique, mais efficace.

En attendant l'ouverture des précommandes de Call of Duty: Modern Warfare II, dont la date de sortie est calée au 28 octobre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, le Modern Warfare de 2019 est disponible à partir de 26,99 € chez Micromania.