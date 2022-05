Call of Duty: Modern Warfare II dévoile sa date de sortie, des artworks et une vidéo introduisant la Task Force 141 partagés

Alors que Call of Duty: Vanguard et Warzone vont accueillir leur Saison 3 Rechargée commune ce soir et demain matin en fonction du jeu, Activision et Infinity Ward nous redonnent des nouvelles du prochain épisode de la licence, Call of Duty: Modern Warfare 2 version 2022. Nous avions pu découvrir son logo le mois dernier, alors quoi de neuf cette fois ? Eh bien, rien de moins que sa date de sortie et un aperçu de ses principaux personnages introduits d'une bien étrange manière en vidéo.

Direction Los Angeles et le port de Long Beach pour y découvrir les artworks principaux des personnages de celui qu'il faut donc bien écrire Call of Duty: Modern Warfare II avec des chiffres romains, faisant tous partie de la Task Force 141. Vous noterez la superposition de cartes sur les visages du groupe, de quoi occuper les fans.

La Task Force 141 fait son grand retour ! Cette équipe de vétérans emblématiques venant des quatre coins du globe se compose d’opérateurs tels que le capitaine John Price, Simon « Ghost » Riley, John « Soap » MacTavish et Kyle « Gaz » Garrick et introduit pour la première fois le colonel Alejandro Vargas des Forces spéciales mexicaines.

Ce Call of Duty: Modern Warfare II au scénario encore bien mystérieux, bien que les leaks semblent toujours dans le vrai, sortira donc le 28 octobre sur des plateformes non spécifiées. Est-ce que les PS4 et Xbox One seront encore servies ou bien aurons-nous droit à un jeu tirant profitant pleinement du potentiel des PS5 et Xbox Series X|S ? Ce qui est sûr, c'est que la question ne se pose pas sur PC.