Jingle Jam 2025 : Quand le nettoyage virtuel dans Clean Up Earth finance le WWF

Le Jingle Jam 2025 proposera cette année une initiative particulièrement adaptée au thème de l’événement. À partir du 8 décembre, la démo de Clean Up Earth sur Steam activera une version spéciale qui permettra aux joueurs de soutenir le WWF simplement en jouant. Le studio Magic Pockets a conçu un mode caritatif où chaque action réalisée dans le jeu fera progresser un compteur de dons qui sera ensuite reversé à l’association.

Une mise à jour dédiée pour l’événement

Une mise à jour a déjà été appliquée pour le lancement de l’opération. Elle a apporté apporté un système capable de relier les tâches de nettoyage accomplies en jeu à une progression visible en temps réel. Cette version spéciale restera accessible à tous les joueurs pendant toute la durée de l’événement, qu’ils participent officiellement au Jingle Jam ou non.

L’objectif est clair. Offrir une expérience positive qui permet de contribuer à la restauration des écosystèmes et à la lutte contre la pollution plastique. L’approche retenue repose sur un principe simple. Jouer normalement suffira à alimenter le don final réalisé par Magic Pockets.

Nettoyer 47 tonnes de déchets pour la bonne cause

Toute l’action se déroulera sur la carte Nevada, une zone multijoueur de grande taille pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs en coopération. Le défi affiché est immédiat et très visuel. La carte contient 47 tonnes de déchets virtuels à nettoyer. La mécanique est intuitive. Chaque tas de déchets nettoyé fait monter un compteur affiché en direct dans la démo. Toutes les sessions effectuées entre le 8 et le 14 décembre seront comptabilisées sans distinction. Une fois l’événement terminé, Magic Pockets reversera à le WWF une somme basée sur le score cumulé par les joueurs.

Cette approche s’inscrit dans la philosophie générale de Clean Up Earth. Le jeu repose déjà sur une boucle relaxante qui valorise les gestes positifs. Le mode Jingle Jam reprend cette idée et lui apporte une portée réelle. Restaurer un paysage virtuel devient une manière d’aider un programme environnemental existant.

Une participation ouverte à tous les streamers

Les créateurs de contenu pourront prendre part à l’opération selon leur statut. Les streamers inscrits officiellement au Jingle Jam auront la possibilité d’encourager leur audience à faire un don via Tiltify. Les viewers qui donneront 35£ ou plus recevront le pack de jeux Jingle Jam 2025. Ce système est identique à celui utilisé dans les autres sessions de l’événement, ce qui facilite son adoption.

Les streamers non inscrits officiellement auront eux aussi la possibilité de participer. Ils pourront organiser librement des sessions sur Clean Up Earth, inviter leur communauté à rejoindre la carte Nevada et contribuer ainsi à la progression du compteur. Cette ouverture permet à un public plus large de découvrir le jeu, de participer au nettoyage virtuel et de prendre part indirectement au soutien de le WWF.

Une opération où chaque session compte

L’un des points forts de cette initiative réside dans sa simplicité. Le joueur n’a rien de particulier à faire. Il explore, nettoie et joue comme d’habitude. La progression du compteur se fait automatiquement et reflète instantanément l’impact collectif. L’événement ne modifie pas la nature du gameplay. Il lui ajoute une dimension concrète qui s’accorde parfaitement avec l’identité du jeu.

À la fin de la semaine, Magic Pockets reversera à le WWF la somme correspondant aux actions réalisées. La démarche met en avant une idée souvent associée à Clean Up Earth. Les gestes quotidiens peuvent être modestes mais leur accumulation produit un effet réel. Le Jingle Jam devient ainsi une extension naturelle de ce message.

Rendez vous dès le 8 décembre sur Steam

La Jingle Jam 2025 permettra aux joueurs de découvrir Clean Up Earth sous un angle encore plus engagé. Le terrain de jeu devient un espace de mobilisation collective. Chaque session de nettoyage participe à une collecte réelle destinée à soutenir le WWF. Plus la communauté se mobilise, plus le don final est important.

Dès le 8 décembre, il suffira de lancer la démo sur Steam pour rejoindre l’opération. L’expérience reste relaxante et accessible tout en offrant une manière directe et simple de contribuer à la protection de la nature. Une semaine entière où nettoyer dans un jeu vidéo devient un moyen tangible d’aider une cause environnementale.