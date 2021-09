Microids : un partenariat signé avec Taito (Space Invaders, Bubble Bobble) pour 2 nouveaux jeux tirés de célèbres licences

Entre les annonces d'adaptations d'Astérix, des Schtroumpfs, de Tintin, de Goldorak, de Koh-Lanta, et même un jeu vidéo basé sur Le Puy du Fou, Microids aura su nous surprendre ces derniers mois. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec la révélation d'un partenariat inattendu avec Taito, la désormais filiale de Square Enix à qui nous devons les Space Invaders, Bubble Bobble, Qix, Arkanoid, Darius, et bien d'autres jeux cultes, pour la plupart popularisés par les bornes d'arcade.



Microids va aider au développement et à l'édition de « deux titres tirés de célèbres franchises de l'entreprise nippone », sans les nommer pour le moment. Leur production a déjà commencé et ils seront livrés courant 2022 sur des plateformes encore non précisées.

« Pour poursuivre et diversifier notre stratégie de développement international, nous sommes fiers de collaborer avec Taito et ravis de la confiance que nous porte ce géant japonais à travers les titres que nous sommes en train de développer » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. « Nous avons hâte de dévoiler les deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et ils vont en surprendre plus d'un » ! « Nous avons pleine confiance en Microids pour faire revivre deux de nos licences à travers les titres qu'ils vont proposer dans les prochains mois. Les joueurs seront étonnés de voir revenir ces jeux sur les consoles actuelles » affirme Mr. Katsuhiko Iwaki, President et Representative Director de Taito Corporation.

Vu la longue liste de franchises de Taito, difficile de se risquer à des hypothèses, mais libre à vous de rêver au retour d'une série de l'éditeur que vous avez appréciée.