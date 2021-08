Puy du Fou : Microids annonce un jeu vidéo familial en partenariat avec le parc vendéen

Microids continue d'étendre son catalogue avec les licences bien connues des francophones, il a récemment dévoilé une nouvelle vidéo de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, du gameplay de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage et une date de sortie pour Koh-Lanta : Les Aventuriers, mais cette fois, direction la Vendée.

L'éditeur et développeur français a en effet annoncé le développement d'un jeu vidéo en partenariat avec le Puy du Fou, célèbre parc connu pour ses spectacles s'inspirant plus ou moins librement de l'Histoire et des légendes françaises. Le titre s'adressera évidemment à toute la famille et proposera une histoire originale qui nous emmènera dans les univers des Vikings, du Signe du Triomphe et du Secret de la Lance. Stéphane Longeard, CEO de Microids, commente :

Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les équipes du Puy du Fou pour adapter en jeu vidéo les différents univers du célèbre parc. Avec Microids, nous avons à cœur de proposer des jeux vidéo en collaboration avec des acteurs majeurs du divertissement. Nous avons hâte de dévoiler les premières images du jeu aux fans du Puy du Fou.

Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, rajoute :

Nous sommes ravis de pouvoir prolonger l'univers du Puy du Fou dans ce premier jeu vidéo. Avec les équipes de Microids nous allons imaginer une histoire originale pour faire de ce jeu un véritable spectacle qui réunira toute la famille comme le font toutes les créations du Puy du Fou.

Ce jeu vidéo redorera-t-il le blason du parc vendéen ? Réponse l'année prochaine, le titre est attendu au printemps 2022 sur PC et « l'ensemble des consoles », sans doute sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver une smartbox Puy du Fou à 122 € sur Amazon.