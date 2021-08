Koh-Lanta : Les Aventuriers, date de sortie, détails et images surprenantes pour le nouveau jeu vidéo tiré de l'émission de TF1

Ce soir débutera la diffusion de Koh-Lanta : La Légende, la septième édition spéciale du jeu de TF1, regroupant quelques-uns des candidats les plus marquants des deux décennies passées. Et c'est aussi aujourd'hui que Microids a choisi de révéler Koh-Lanta : Les Aventuriers, sa nouvelle adaptation de la licence elle-même tirée de l'émission Survivor.



Développé par (Les Schtroumpfs sur 3DS, Cartoon Network: Battle Crashers), le jeu nous fera incarner un aventurier chargé de gagner des épreuves, former des alliances ou encore collecter et gérer des ressources avec une approche qui n'a rien à envier à Galèrapagos. Des premiers pas sur le camp aux poteaux, nous pourrons prendre part à une saison complète, et devrons faire les bons choix pour obtenir les votes de nos pairs.

Pour la première fois avec Koh-Lanta : Les Aventuriers, vous devrez former les bonnes alliances avec vos coéquipiers, gagner les immunités durant les épreuves et récolter des ressources pour construire et améliorer votre camp. Koh-Lanta : Les Aventuriers mettra un point d'honneur sur le développement de la vie du campement des aventuriers. Rythmée par les interactions avec les autres candidats, vous pourrez décider de les suivre et ainsi participer à la collecte de noix de coco, d'eau ou encore de bois. Pendant ces phases de jeu, il vous sera possible d'explorer la zone de campement à la recherche d'un collier d'immunité, qui pourra vous sauver lors de votre prochain conseil. Mais qui dit Koh-Lanta, dit stratégie ! Vous devrez faire preuve d'esprit en discutant avec vos équipiers. Vos choix influenceront l'issue de l'aventure et il sera crucial d'anticiper les éventuels complots contre vous. Vous devrez amener votre équipe à la victoire lors des épreuves de confort et d'immunité jusqu'à la célèbre réunification, où vous devrez naviguer en solo. Gagner l'immunité sera nécessaire pour éviter l'élimination. Votre objectif ? Arriver jusqu'aux mythiques poteaux. Mais la réussite à cette épreuve ne suffira pas pour gagner Koh-Lanta. Le vote final dépendra de vos choix durant toute l'aventure et déterminera qui sera le gagnant de l'aventure. En plus de sa campagne solo, Koh-Lanta : Les Aventuriers proposera aux joueurs un mode multijoueur jouable jusqu'à quatre joueurs. L'occasion de se mesurer entre amis ou avec sa famille sur les épreuves les plus mythiques de Koh-Lanta ! Vous l'aurez compris. Pour arriver au bout de l'aventure et être le grand vainqueur de Koh-Lanta, vous devrez faire preuve de force, de précision et de diplomatie.

Les premières images montrent d'ailleurs une direction artistique originale, qui préfère la simplicité au photoréalisme difficilement atteignable pour une expérience du genre. La date de sortie du curieux Koh-Lanta : Les Aventuriers est d'ores et déjà fixée au 14 octobre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac,

