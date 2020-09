Animal Crossing: New Horizons, Denis Brogniart se croit à Koh-Lanta dans une nouvelle publicité

Véritable jeu phénomène du confinement, Animal Crossing: New Horizons s'est vendu comme des petits pains et nous propose de s'installer sur une île, de l'aménager comme bon nous semble, d'accueillir de nouveaux habitants et de découvrir tout un tas de choses. Un titre un poil similaire à un jeu de téléréalité de TF1.

Eh oui, dans le cadre d'une publicité partagée cette semaine sur YouTube, Nintendo a fait appel à Denis Brogniart, célèbre présentateur de Koh-Lanta, qui emmène pour rappel plusieurs candidats devant survivre sur une île déserte. Une aventure éprouvante, ce qui n'est pas le cas d'Animal Crossing: New Horizons, même s'il y a une île paradisiaque, un feu de camp et des aventuriers habitants. Sauf que dans le jeu de Nintendo, il est bien plus aisé de pêcher un requin. Denis nous gratifie même d'un petit « ma sentence est irrévocable », mais aucun « Ah ! » n'a été exprimé pendant le tournage de cette publicité, dommage pour les amateurs de memes.

Animal Crossing: New Horizons est pour rappel disponible exclusivement sur Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 44,49 € sur Amazon.fr. Et si vous préférez l'aventure moins relax de Koh-Lanta, Microïds sortira un jeu officiel l'année prochaine, Denis Brogniart devrait être de la partie.