Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : les Avengers et NBA 2K21 détrônent Animal Crossing !

Depuis le mois de mars, Animal Crossing: New Horizons est très, très régulièrement en tête des ventes dans l'Hexagone, ne laissant sa première place qu'à The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima. Mais cette semaine, le jeu phare de Nintendo n'est pas premier, ni deuxième, ni même troisième, mais bien quatrième !

Eh oui, c'est Marvel's Avengers qui se hisse en tête du podium, et il est rejoint par NBA 2K21, dans son Édition Mamba Forever et standard. Animal Crossing: New Horizons est donc quatrième, et c'est Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 qui termine ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 31 août au 5 septembre 2020 :