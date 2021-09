Astérix : Microids signe un nouvel accord d'édition pour trois jeux avec les irréductibles Gaulois

Microids et les univers tirés de la bande dessinée, c'est une histoire d'amour qui dure et va encore continuer un bon moment. En fin d'année, nous pourrons ainsi profiter de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille et Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Et justement, au sujet de nos deux compères gaulois et de leur petit chien, ce ne sera pas leur dernière aventure vidéoludique, car trois autres projets viennent d'être officialisés par l'éditeur dans un communiqué de presse annonçant la signature d'un contrat d'édition étendu avec Les Éditions Albert René, qui détiennent les droits de tout ce qui touche à la licence.

Ainsi, dans les cinq années à venir, nous pourrons jouir de trois jeux « aux genres différents » sur des plateformes non spécifiées, dont la commercialisation sera effectuée par Microids Distribution France.

« C'est une véritable fierté de pouvoir pérenniser notre collaboration avec Les Éditions Albert René et ainsi exploiter pleinement en jeux vidéo l'univers d'Astérix et ses amis. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde l'éditeur » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. « Les équipes de Microids et les studios travaillent pour offrir des titres fidèles à la franchise créée par Uderzo et Goscinny et s'appliquent à proposer aux joueurs des expériences ludiques et agréables. Nous avons hâte de donner plus d'informations concernant les trois jeux Astérix que nous produirons dans les prochaines années ». « Les Éditions Albert René sont ravies d'approfondir leur collaboration avec Microids pour 3 nouveaux jeux qui s'annoncent très prometteurs. Je suis convaincu de la grande qualité de leurs développements à venir, portée par leur savoir-faire incontesté, leur créativité forte... mais aussi leur passion et leur respect pour la Franchise » évoque Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René.

D'ici à ce que nous sachions à quoi ressemblent ces projets, nous aurons tout le temps d'aller filer des beignes aux Romains dans Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, que vous pouvez précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.