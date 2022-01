Garfield : l'éditeur français Microids signe un accord pour développer 3 nouveaux jeux

Astérix, Les Schtroumpfs, Tintin, Goldorak... Microids prévoit de s'attaquer à de nombreuses licences de notre enfance ces prochaines années. La prochaine sur la liste a déjà eu droit à de nombreuses adaptations aux concepts variés : il s'agit de Garfield, la BD dont le célèbre héros félin orange a récemment été ajouté à Nickelodeon All-Star Brawl.

L'éditeur français vient en effet de signer un accord avec l'ayant droit ViacomCBS Consumer Products pour produire 3 jeux adaptés de la franchise. Ils exploreront « des genres variés », « sortiront progressivement au cours des prochaines années » et seront distribués en France par Microids Distribution France. Et c'est tout ce que nous savons pour le moment.

« La signature de cet accord avec ViacomCBS Consumer Products nous ravit ! » déclare Alain Milly, Directeur éditorial chez Microids. « Garfield constitue une licence renommée et familiale qui s'intègre parfaitement à notre catalogue axé sur des franchises reconnues et grand public. Suite à nos précédentes collaborations fructueuses sur des jeux comme Garfield : Wild Ride et Garfield Kart Furious Racing, nous sommes fiers de nous voir accorder à nouveau la confiance de ViacomCBS Consumer Products sur ces trois nouveaux jeux ».