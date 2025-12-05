Cairn : une date de sortie proche pour le jeu d'escalade français

Une date de sortie pour Cairn





Le studio indépendant The Game Bakers a annoncé aujourd'hui, dans le cadre du PC Gaming Show Most Wanted 2025, que son jeu d'escalade et de survie très attendu, Cairn, sortira officiellement le 29 janvier 2026 sur PlayStation 5 et Steam au prix de 29,99 $ avec une réduction de lancement de 10 %. Une édition Deluxe, comprenant un guide de voyage Kami illustré par le dessinateur de bande dessinée Mathieu Bablet et trois objets souvenirs exclusifs du périple d'Aava, sera également disponible au prix de 36,99 $ sur les deux plateformes, avec une réduction temporaire la ramenant à 34,20 $.

Dans un récent article de blog, Emeric Thoa, directeur créatif, dévoile davantage l'aventure qui attend les joueurs sur les pentes de Kami :

Cairn est bien plus qu'une simple simulation d'escalade. C'est l'histoire d'Aava, une alpiniste déterminée qui entreprend l'ascension pour laquelle elle s'est entraînée toute sa vie. Et peut-être plus encore : une réflexion sur l'alpinisme lui-même et sur ce qui pousse les gens à repousser leurs limites pour gravir des montagnes.

Combien de temps pour terminer Cairn ?





Avec environ 15 heures de jeu, Cairn cherche à capturer à la fois l'exaltation de l'ascension et la solitude qui l'accompagne, lorsqu'Aava laisse derrière elle sa famille, ses amis et le monde en contrebas. Au fil de son ascension, les joueurs rencontreront d'autres alpinistes et découvriront le passé caché de Kami : les traces d'expéditions passées et les vestiges d'une culture troglodytique oubliée. Le récit est enrichi par près d'une heure de cinématiques mettant en scène dix acteurs et soulignant la passion d'Aava pour la montagne.

Avec plus de 700 000 ajouts à la liste de souhaits et une démo notée à 99 % sur Steam après 600 000 téléchargements, Cairn séduit déjà les joueurs avant sa sortie le 29 janvier 2026.

À propos de Cairn





Atteignez un sommet jamais gravi dans ce jeu d’escalade et de survie des créateurs de Furi et Haven. Planifiez votre itinéraire avec soin et grimpez où bon vous semble, en gérant vos pitons et vos ressources pour survivre sur l’impitoyable Mont Kami. Découvrez ce qu’Aava est prête à sacrifier pour réaliser l’ascension de sa vie.

