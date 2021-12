NETFLIX : Bubble, premier teaser excitant pour un film d'animation japonais par une équipe technique de rêve

Netflix est de plus en plus incontournable pour les amateurs d'anime, et tente de faire de même du côté des longs-métrages d'animation japonais. Il va peut-être frapper très fort l'année prochaine avec Bubble, un film qui donne déjà envie grâce à son équipe technique 5 étoiles.

Le projet sera en effet réalisé par Tetsuro Araki et animé par WIT Studio (L'Attaque des Titans), écrit par Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica) et mis en musique par Hiroyuki Sawano (Promare). Vous reconnaîtrez peut-être également dans la première bande-annonce teaser le character design de Takeshi Obata, l'homme à qui nous devons les dessins de Hikaru no go et Death Note.

En plus de sa production calibrée et de son esthétique alléchante, Bubble suscite aussi l'intérêt grâce à son scénario. Il nous emmènera à Tokyo, alors qu'une pluie de bulles a modifié les règles de la gravité dans la ville. Cette capitale forcément détruite va devenir le théâtre de batailles entre jeunes orphelins adeptes de parkour. Tout va cependant changer quand Hibiki, un casse-cou invétéré, va plonger dans l'océan dénué de gravité qui entoure la ville, forçant la jeune fille aux pouvoirs mystérieux Uta à le secourir. Tous deux vont alors entendre un son uniquement audible par eux qui va les mener vers une révélation qui peut changer le monde.



Pour les intéressés, Bubble sortira le 28 avril 2022, en exclusivité sur Netflix donc. Vous pouvez toujours vous abonner au service via des e-Cartes disponibles à la Fnac.

Lire aussi : Netflix : voici le calendrier des sorties de décembre 2021, demandez le programme !