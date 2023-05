NETFLIX : Skull Island, date de sortie, casting et premier teaser pour la série animée sur King Kong

En plus de la série sur Monarch pour Apple TV+ et de Godzilla x Kong: The New Empire, Legendary prépare une série animée Skull Island autour du célèbre King Kong. Annoncée début 2021, elle n'avait que très peu fait parler d'elle, mais est pourtant fin prête à voir le jour : le diffuseur Netflix vient de la dater au 22 juin 2023.

Produite par Powerhouse Animation (Castlevania, Blood of Zeus), elle est menée et scénarisée par Brian Duffield (Cocaine Bear, Love and Monsters), avec Nicolas Cantu (Dragons, les gardiens du ciel : le retour des héros), Mae Whitman (Family Guy), Darren Barnet (Never Have I Ever), Benjamin Bratt (Poker Face) et Betty Gilpin (Mrs. Davis) qui doubleront les personnages principaux.

Skull Island nous fera suivre les aventures de Charlie, Mike, Cap et Irene, qui se retrouveront au piège sur l'île des monstres géants en voulant aider la naufragée Annie. Comme en témoigne le premier teaser, ils vont vite croiser la route de King Kong, ce gorille titanesque peut-être pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Après l'oubliable Kong: The Animated Series en 2000, cette série arrivera-t-elle à la hauteur de la légende de la créature ?

