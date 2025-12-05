Silent Road transforme le taxi en cauchemar nocturne chez Endflame

Le studio Endflame reprend la route de l’horreur avec Silent Road, une expérience à la première personne qui exploite le cadre des forêts japonaises pour installer une tension constante. Après Ikai, les développeurs reviennent avec un projet centré sur la solitude du conducteur, la présence des passagers et l’atmosphère oppressante des trajets nocturnes.

Le concept est direct. Le joueur incarne un chauffeur plongé dans une région marquée par des disparitions et par un passé sombre. Les routes désertes ne sont pas la seule source d’angoisse. Les passagers deviennent le véritable moteur de la peur, entre récits chuchotés, silences lourds et comportements imprévisibles. L’impression de ne jamais être seul dans le véhicule accompagne chaque course.

Certaines séquences demandent aussi d’abandonner le taxi. Ces moments forcent à explorer les abords de la route et renforcent la sensation de vulnérabilité. Endflame mise ici sur une mise en scène inspirée du cinéma d’horreur japonais, avec brume épaisse, villages désertés et éclairages minimalistes.

Silent Road est en développement sur PC via Steam. Une démo jouable arrivera prochainement et le jeu peut déjà être ajouté en liste de souhaits.