Birdseed VR : une période de sortie annoncée pour la version finale de son jeu de photos aviaires...

Depuis Vancouver, le studio Buffalo Buffalo dévoile une étape importante pour Birdseed VR, dont la version 1.0 est attendue pour mars 2026. Cette mise à jour marquera la sortie officielle de ce jeu d’observation d’oiseaux déjà disponible en accès anticipé sur Quest 3, avec pour objectif d’élargir l’expérience grâce à un mode multijoueur en ligne, de nouveaux oiseaux et l’ouverture d’une boutique premium.

Birdseed VR repose sur une expérience apaisante centrée sur la photographie animalière. L’arrivée d’un mode coopératif en ligne figure parmi les ajouts les plus attendus. Les joueurs pourront parcourir la forêt à deux, discuter tout en enrichissant leur album, tenter ensemble les défis quotidiens ou simplement profiter d’un environnement calme.

Le studio accompagnera cette sortie de la Boutique de Scout qui permettra de personnaliser son matériel photo. Les joueurs auront accès à des appareils inspirés de modèles vintage, des objectifs thématiques ou des accessoires décoratifs pour viseur. Tous ces éléments resteront strictement cosmétiques afin de préserver l’équilibre du gameplay.

La version 1.0 introduira aussi de nouveaux objectifs dont un téléobjectif conçu pour photographier des sujets plus éloignés. Des événements saisonniers viendront ensuite rythmer l’année avec des défis et des cosmétiques liés aux périodes concernées. L’équipe annonce enfin l’ajout de nouveaux oiseaux pour étendre progressivement l’univers du jeu.

La sortie en version finale est prévue pour mars 2026. Le jeu est accessible, dès aujourd’hui, en accès anticipé sur Meta Quest 3 et en version démo sur SteamVR.