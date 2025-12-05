Amazon Prime Gaming (Luna) : 14 jeux offerts en décembre 2025 et de très nombreuses nouveautés dans le cloud

Les jeux offerts en décembre 2025 aux abonnés





Depuis le mois dernier, Prime Gaming a laissé sa place à Amazon Luna même pour les jeux proposés gratuitement aux abonnés. Si ces derniers sont désormais plus en retrait de la communication de la firme au profit du cloud gaming, nous avons tout de même toujours de quoi faire. Pour décembre, outre les deux premiers Fallout qui sont mis en avant en raison du lancement de la saison 2 de la série live-action, le gros morceau de ces 14 productions offertes, ce sera Deus Ex: Mankind Divided, marquant la fin des aventures d'Adam Jensen, puisqu'aucun autre titre n'est sorti depuis...

Vous trouverez le détail des jeux offerts en décembre 2025 par Luna (Prime Gaming) ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée.

Maintenant disponible - LEGO 2K Drive (Epic Games Store) - Bienvenue à Bricklandia, le monde ouvert gigantesque où une aventure LEGO pleine d'action attend les joueurs. Ils pourront s'affronter dans des courses, affronter d'autres joueurs, construire les voitures de leurs rêves et battre une bande de rivaux déchaînés pour remporter le très convoité Sky Trophy !

Maintenant disponible - GYLT (Amazon Games App).

11 décembre - Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (Code GOG).

11 décembre - Christmas Adventure: Candy Storm (Code Legacy Games).

18 décembre - Bō: Path of the Teal Lotus [Code GOG] - Dans le monde mystérieux peuplé de mythes et de légendes de Bō: Path of the Teal Lotus, les joueurs devront évoluer avec grâce et agilité dans une aventure colorée dessinée à la main et inspirée du folklore japonais.

18 décembre - Ashworld (Code GOG).

18 décembre - Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (Code GOG).

23 décembre - Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game (Code GOG) - Au lendemain d'une guerre nucléaire mondiale, Fallout met les joueurs au défi de survivre dans un monde inconnu et dangereux. Ils incarnent un habitant de l'Abri, une personne qui a grandi dans un abri souterrain isolé.

30 décembre - Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (Amazon Games App).

30 décembre - Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store).

Les jeux jouables dans le cloud en décembre 2025





En plus de très nombreuses productions toujours disponibles, la sélection disponible dans le cloud d'Amazon Luna accueille tout un tas de nouveautés.

Cloud - Jeux GameNight Maintenant disponible - Goat Simulator 3 - Pilgor est de retour ! Les joueurs pourront s'aventurer dans Goat Simulator 3; une toute nouvelle expérience bac à sable complètement réaliste dans une ferme.

- Pilgor est de retour ! Les joueurs pourront s'aventurer dans Goat Simulator 3; une toute nouvelle expérience bac à sable complètement réaliste dans une ferme. Maintenant disponible - Les Schtroumpfs : Village Party - Papa Schtroumpf a décidé d'organiser une fête exceptionnelle ! Un party game au village des Schtroumpfs, avec un mode aventure.

- Papa Schtroumpf a décidé d'organiser une fête exceptionnelle ! Un party game au village des Schtroumpfs, avec un mode aventure. Prochainement ce mois-ci - Ship of Fools - Ship of Fools est un roguelite coopératif sur le thème de la navigation maritime, où les joueurs devront hisser les voiles, manoeuvrer les canons et combattre des monstres marins dans les mers tumultueuses de l'archipel. Seront-ils assez fous pour empêcher l'Aquapocalypse ? Cloud - Jeux supplémentaires Maintenant disponible - Fallout 4: Game of the Year Edition - Lauréat de plus de 200 prix « Best Of », Fallout 4: Game of the Year Edition comprend le jeu Fallout 4 de Bethesda Game Studio, acclamé par la critique, ainsi que les six extensions officielles : Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop et Nuka-World !

- Lauréat de plus de 200 prix « Best Of », Fallout 4: Game of the Year Edition comprend le jeu Fallout 4 de Bethesda Game Studio, acclamé par la critique, ainsi que les six extensions officielles : Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop et Nuka-World ! Maintenant disponible - Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition - Le moment décisif où Lara Croft devient Tomb Raider. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Lara doit maîtriser une jungle mortelle, surmonter des tombes terrifiantes et persévérer dans les moments les plus sombres. Alors qu'elle se précipite pour sauver le monde d'une apocalypse maya, Lara devient la Tomb Raider qu'elle a toujours été destinée à être.

- Le moment décisif où Lara Croft devient Tomb Raider. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Lara doit maîtriser une jungle mortelle, surmonter des tombes terrifiantes et persévérer dans les moments les plus sombres. Alors qu'elle se précipite pour sauver le monde d'une apocalypse maya, Lara devient la Tomb Raider qu'elle a toujours été destinée à être. Maintenant disponible - Tiny Tina's Wonderlands - Une aventure épique pleine de fantaisie, d'émerveillement et d'armes surpuissantes ! Balles, magie et épées larges s'affrontent dans ce monde fantastique chaotique imaginé par l'imprévisible Tiny Tina.

- Une aventure épique pleine de fantaisie, d'émerveillement et d'armes surpuissantes ! Balles, magie et épées larges s'affrontent dans ce monde fantastique chaotique imaginé par l'imprévisible Tiny Tina. Maintenant disponible - Guacamelee! 2 Complete - Les bagarres n'ont jamais été aussi belles ! La suite tant attendue du jeu d'action-plateforme à succès est enfin arrivée : Guacamelee! 2 fait sortir le luchador Juan Aguacate de sa retraite pour une nouvelle aventure Metroidvania époustouflante.

- Les bagarres n'ont jamais été aussi belles ! La suite tant attendue du jeu d'action-plateforme à succès est enfin arrivée : Guacamelee! 2 fait sortir le luchador Juan Aguacate de sa retraite pour une nouvelle aventure Metroidvania époustouflante. Maintenant disponible - LEGO Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo - LEGO Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo est un jeu d'action-aventure qui donne vie à l'univers de Pirates des Caraïbes et à tous ses personnages hauts en couleur sous forme de briques LEGO. Les joueurs revivront toutes les scènes mémorables des quatre films dans le style humoristique et décalé des jeux vidéo LEGO.

- LEGO Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo est un jeu d'action-aventure qui donne vie à l'univers de Pirates des Caraïbes et à tous ses personnages hauts en couleur sous forme de briques LEGO. Les joueurs revivront toutes les scènes mémorables des quatre films dans le style humoristique et décalé des jeux vidéo LEGO. Maintenant disponible - Mafia: Definitive Edition - Mafia: Definitive Edition raconte l'histoire de Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui survit tant bien que mal dans la ville américaine de Lost Heaven vers 1930. Un soir, Tommy se retrouve par inadvertance confronté à la mafia italienne, qui lui offre une récompense trop importante pour être ignorée.

- Mafia: Definitive Edition raconte l'histoire de Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui survit tant bien que mal dans la ville américaine de Lost Heaven vers 1930. Un soir, Tommy se retrouve par inadvertance confronté à la mafia italienne, qui lui offre une récompense trop importante pour être ignorée. Maintenant disponible - Bee Simulator - Bee Simulator permet aux joueurs de vivre la vie d'une abeille ! Ils pourront explorer un monde débordant de vie et y collecter du pollen, affronter des guêpes dangereuses et sauver leur ruche. Trois modes de jeu sont disponibles pour jouer en multijoueur, dont un mode coopératif et un mode PvP en écran partagé.

- Bee Simulator permet aux joueurs de vivre la vie d'une abeille ! Ils pourront explorer un monde débordant de vie et y collecter du pollen, affronter des guêpes dangereuses et sauver leur ruche. Trois modes de jeu sont disponibles pour jouer en multijoueur, dont un mode coopératif et un mode PvP en écran partagé. Maintenant disponible - RIDE 4 - Les joueurs auront le choix entre des centaines de motos sous licences officielles pour rouler sur des dizaines de circuits à travers le monde, tous soigneusement conçus avec un niveau de détail incroyable !

- Les joueurs auront le choix entre des centaines de motos sous licences officielles pour rouler sur des dizaines de circuits à travers le monde, tous soigneusement conçus avec un niveau de détail incroyable ! Maintenant disponible - Hot Wheels Unleashed - Les joueurs pourront collectionner les meilleurs véhicules de l'univers Hot Wheels, construire des circuits spectaculaires et se lancer dans des courses à couper le souffle.

- Les joueurs pourront collectionner les meilleurs véhicules de l'univers Hot Wheels, construire des circuits spectaculaires et se lancer dans des courses à couper le souffle. Maintenant disponible - DREDGE - DREDGE est un jeu à l'ambiance sombre d'aventure solo sur le thème de la pêche. Les joueurs pourront vendre leurs prises, améliorer votre bateau, explorer les profondeurs à la recherche de secrets enfouis depuis longtemps, sillonner un archipel mystérieux et découvrir pourquoi certaines choses doivent y rester enfouies.

- DREDGE est un jeu à l'ambiance sombre d'aventure solo sur le thème de la pêche. Les joueurs pourront vendre leurs prises, améliorer votre bateau, explorer les profondeurs à la recherche de secrets enfouis depuis longtemps, sillonner un archipel mystérieux et découvrir pourquoi certaines choses doivent y rester enfouies. Maintenant disponible - Hollow Knight - Un jeu d'action-aventure primé mettant en scène des insectes et des héros. Les joueurs pourront explorer des cavernes sinueuses, des cités anciennes et des terres désolées mortelles, affronter des créatures corrompues et se lier d'amitié avec des insectes étranges. Ils découvriront des histoires anciennes et résoudront les mystères enfouis au cœur du royaume. TOUJOURS DISPONIBLES World War Z

Bus Simulator 21 Next Stop

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Two Point Hospital

EA SPORTS FC 26 SHOWCASE

Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Angry Birds Flock Party

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Exploding Kittens 2

Clue/Cluedo

Les Aventuriers du Rail

Kingdom Come: Deliverance II

TopSpin 2K25

Sonic Mania Plus

Dave the Diver

Draw & Guess

The Jackbox Party Pack 9

Farming Simulator 22

Scattergories Weekly

Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté

Tetris Effect: Connected Party Edition

Borderlands 3

Taboo - Le jeu de société officiel

Quiplash 2 InterLASHional

Flappy Golf Party

Tomb Raider GOTY

Qui Veut Gagner Des Millions ?

Resident Evil 2

Garfield Kart 2 - All You Can Drift

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Disney/Pixar Cars : La Coupe Internationale de Martin

Dunk Dunk

Dishonored 2

Are You Smarter Than A 5th Grader

Ultimate Chicken Horse

Fibbage XL

The Evil Within 2

Fakin' It All Night Long

INVERSUS

Stunt Kite Party

Bonkies

Bullship

Big Helmet Heroes

Spacelines from the Far Out

One Hand Clapping

Tumblestone

Lovers in a Dangerous Spacetime

Snow Bros. Wonderland

PERISH

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege X

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.