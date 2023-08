Titan Quest II : THQ Nordic annonce une suite au célèbre Action-RPG, nous ramenant en Grèce antique

C'est ce vendredi soir que THQ Nordic diffusait son Digital Showcase 2023, faisant le plein d'annonces pour des projets déjà connus et d'autres inédits. L'une d'entre elles ravira les joueurs de Titan Quest, qui a eu droit ces dernières années à une sortie sur PS4 et Xbox One, ainsi qu'à plusieurs extensions inédites pour prolonger le plaisir, surtout sur PC. Bonne nouvelle, une suite tout simplement intitulée Titan Quest II vient donc d'être dévoilée par une bande-annonce cinématique du plus bel effet, aux sonorités et visuels rappelant fortement Assassin's Creed Odyssey puisque c'est la Grèce antique qui sera une fois encore le terrain de jeu de cet Action-RPG.

Titan Quest II sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC à une date indéterminée. Il est développé par Grimlore Games et sa description partagée sur Steam nous en dévoile les premiers détails.

Retrouvez l’environnement de Titan Quest, inspiré de la mythologie grecque, et affrontez des monstres légendaires durant votre périple dans cette réinterprétation de la Grèce antique.

Némésis, la déesse du châtiment, est devenue incontrôlable. Elle corrompt les fils du destin et condamne à un châtiment éternel ceux qui s’opposent à elle. Saisissez votre arme, combattez aux côtés des dieux et changez le destin lui-même pour arrêter Némésis, libérer ceux qu’elle a condamnés et écrire votre histoire épique.

Les créateurs de SpellForce 3 proposent un jeu d’Action-RPG dédié à une nouvelle génération de héros mythiques.

Un monde empli de mythes et de monstres

Vivez une aventure digne des plus grands mythes, qui vous mènera de plages splendides jusque dans des temples grecs sereins et des lieux où nul mortel ne s’est jamais aventuré, tels que le royaume des Moires.Combattez des créatures classiques de la mythologique Grecque et de Titan Quest, telles que les ichthiens, les centaures, les satyres, les harpies, les sirènes, les griffons et d’autres.

Campagne orientée exploration

Prêtez attention à ce qui vous entoure ! Le monde est empli de mystères et de secrets. Des monstres rôdent dans des bois, et vous ne savez jamais quand vous vous trouverez face à un dieu.Visitez des villes emplies de vie et d’intrigues. Les conversations que vous tenez et les objets que vous découvrez durant votre périple peuvent mener à des découvertes surprenantes, ou simplement détenir la clé permettant d’arrêter Némésis.

Un défi digne d’un héros

Des exploits héroïques exigent des efforts héroïques. Affrontez des ennemis redoutables : esquivez et contrez leurs attaques, puis submergez-les sous une déferlante d’assauts.Utilisez de puissants rituels pour contrôler la difficulté du jeu ; les systèmes de personnalisation des personnages vous assurent de toujours avoir une raison de rejouer.

Caractéristiques essentielles