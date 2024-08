The Eternal Life of Goldman : THQ Nordic dévoile un ambitieux jeu de plateforme à la direction artistique somptueuse

Le THQ Nordic Digital Showcase 2024 s'est ouvert sur l'annonce d'un jeu inédit signé Weappy Studio, notamment connu pour les deux This Is the Police. Son prochain titre n'aura clairement rien de semblable, puisque The Eternal Life of Goldman sera un platformer en side-scrolling dans lequel nous incarnerons un vieil homme maniant une canne, qui va aller affronter une mystérieuse Divinité à travers un archipel fantastique entièrement conçu à la main. Pour le coup, difficile de ne pas y voir une petite référence à DuckTales et son fameux Pogo Jump.

Vous trouverez ci-dessous la description qui en est faite sur Steam, avec de nombreux détails sur ce que les développeurs ont souhaité créer avec ce jeu, ainsi que quelques visuels enchanteurs en page suivante.

Dans ce jeu de plateformes époustouflant, explorez un vaste Archipel entièrement dessiné à la main, inspiré par d'anciennes fables et représenté avec un style d'animation classique image par image, et battez la mystérieuse Divinité.

The Eternal Life of Goldman est une aventure haute en couleur, mais dotée de sa part de ténèbres, qui associe légendes, contes de fées et mythologie. Elle prend le genre à contrepied et propose de nombreux rebondissements.

Vous arrivez sur l'Archipel avec une mission étrange : tuer la Divinité, une créature mystique que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais vue. Pour la trouver, vous devrez explorer les nombreux secrets que ces îles renferment. Vous découvrirez un lieu marqué par la tragédie, rempli de personnages excentriques et de contrastes remarquables.

Améliorez votre canne avec de nouvelles pièces et débloquez de nouvelles compétences permettant d'explorer les recoins cachés de l'Archipel et de faire face à des créatures incroyables.

The Eternal Life of Goldman est l'aboutissement d'années d'efforts par des gens qui aiment les mêmes dessins animés, bandes dessinées et jeux que vous. Nous voulions créer un jeu 2D sans compromis et d'une beauté inégalée, ce qui nous a demandé de revenir aux origines du genre et de prendre le chemin le plus difficile possible : des graphismes tracés, coloriés et animés méticuleusement à la main avec des techniques classiques en image par image. Nous n'avons pas pris de raccourcis et nous pensons que le résultat en valait la peine. Dans The Eternal Life of Goldman, pas une seule pièce, pas un seul paysage ne ressemble à un autre. Chaque lieu, chaque objet, chaque personnage, chaque effet visuel, tout est planifié et exécuté minutieusement par nos soins, jusque dans les moindres détails.

Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un jeu de plateformes en 16 bits, quand vous étiez enfant ? À quel point vous n'en croyiez pas vos yeux ? Nous voulons que vous ressentiez ça de nouveau (ou que vous ressentiez ça tout court pour les plus jeunes).

Au lieu de se reposer sur des clichés et des formules toutes faites, The Eternal Life of Goldman réinvente le genre. Le jeu inclut tout ce que nous adorons à propos des side-scrollers, dans tous leurs styles, leurs modes et leurs époques. En revanche, nous avons laissé de côté toutes ces choses frustrantes qui n'ont aucun sens et qui vous font perdre du temps.

C'est un jeu de plateformes difficile qui nécessite d'être précis, sans jamais se transformer en séance de torture vous demandant de mémoriser et d'exécuter à la lettre une séquence exacte d'actions. La clé du succès, c'est l'improvisation et l'ingéniosité.

C'est un jeu qui encourage l'exploration et vous donnera le sens de la découverte, mais ne vous fera pas revenir en arrière chaque fois que vous gagnerez une nouvelle capacité ou un nouvel artefact. Dans The Eternal Life of Goldman, on ne se balade jamais longtemps sans trouver quelque chose d'intéressant à faire.

Enfin, c'est un jeu rempli de scènes complexes, de personnages solides et d'une histoire aux multiples facettes, mais il n'est jamais alourdi par des poses dramatiques et une prétention mal placée. Tous les éléments fonctionnent de pair pour créer une aventure qui vous coupera le souffle et qui vous brisera le cœur.