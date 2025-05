DOOM: The Dark Ages ne fait pas dans la dentelle pour sa bande-annonce de lancement

D'ici quelques jours, les joueurs du monde entier vont pouvoir à nouveau massacrer des hordes de démons dans DOOM: The Dark Ages, mais pour l'heure, les rédactions ont commencé à partager leurs avis très positifs (presse anglophone et francophone). Si la deuxième bande-annonce centrée sur le scénario et la vidéo dédiée au Cosmic Realm ne vous avaient pas suffit, id Software et Bethesda partagent à présent un trailer de lancement bien bourrin qui résume ce à quoi vous attendre.

Bande-annonce VO

Après avoir posé le décor en nous montrant des ruines en proie aux flammes dans lesquels nous retrouvons divers démons connus, et présenté un choix d'armes léthales assez varié dont la Scie-bouclier, nous avons donc droit à quelques secondes de gameplay bien violent, que ce soit directement aux commandes du Slayer ou lorsqu'il prend place dans un Atlan, gigantesque mecha servant à combattre des ennemis l'étant tout autant. La nouveauté remarquable de cette bande-annonce du jour est d'ailleurs à trouver de ce côté, avec un autre Atlan noir assez stylé, reste à voir à quelle Sentinelle il appartient. Et bien évidemment, quelques phases de vol à dos de dragon cybernétique sont aussi présentes. Bref, avec tout ça, il y a de quoi avoir l'eau à la bouche.

Bande-annonce VF

DOOM: The Dark Ages est attendu la semaine prochaine, le 15 mai sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), en plus d'être inclus day one dans le Game Pass. L'édition physique est actuellement disponible en précommande au prix de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

