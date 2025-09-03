BON PLAN : DOOM: The Dark Ages est en promotion sur PS5 et Xbox Series X

En mai dernier, Bethesda et id Software lançaient DOOM: The Dark Ages, nouveau volet de leur franchise rebootée en 2016 et qui fait justement office de préquelle à DOOM et DOOM Eternal. Un FPS rapide et nerveux qui introduit des mécaniques de gameplay inédites et qui a séduit la presse et les joueurs (84/100 et 8,1/10 sur Metacritic).

Si jamais vous étiez passé à côté de ce jeu de tir, bonne nouvelle, il est en promotion. DOOM: The Dark Ages est affiché à 47,23 € chez Leclerc, en avantage immédiat avec la carte de fidélité (gratuite).

DOOM : The Dark Ages est la préquelle des titres acclamés DOOM (2016) et DOOM Eternal, qui raconte l'histoire épique et cinématographique de l'origine de la fureur de DOOM Slayer. Dans le troisième volet de la série moderne DOOM, les joueurs enfileront les bottes tachées de sang de DOOM Slayer dans une guerre médiévale sinistre et sombre comme jamais auparavant contre les forces de l'enfer. UNE FATALITÉ POUR TOUS LES TYPES DE TUEURS



Une expérience solo de dark fantasy/sci-fi qui offre les combats intenses et les graphismes époustouflants de l'incomparable franchise DOOM, propulsée par le dernier moteur idTech. Avec un système de difficulté personnalisable, c'est le point d'entrée parfait dans la franchise, que vous soyez un nouveau venu ou un fan de longue date. DOOM: The Dark Ages (PS5) à 47,23 € chez Leclerc



