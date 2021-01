The Last of Us : un nouveau réalisateur prometteur et primé à Cannes pour la série HBO

L'une des adaptations de jeux vidéo les plus attendues de ces prochaines années verra le jour sur le petit écran, avec le récit de The Last of Us revisité par HBO. Le projet co-produit par la chaîne, Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog a officiellement été commandé pour une saison complète au moins, avec Neil Druckmann à l'écriture aux côtés de Craig Mazin, scénariste de Chernobyl.



Il devait d'ailleurs retrouver le réalisateur de cette série Johan Renck, qui était en charge du pilote. Mais suite à un conflit d'emploi du temps, ce dernier a dû être remplacé, et nous connaissons maintenant le nom de celui qui mettra en scène le premier épisode, à savoir Kantemir Balagov, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Cela ne vous dit peut-être rien, mais le jeune réalisateur russe de 29 ans a déjà 3 films à son actif, dont Tesnota, une vie à l'étroit, qui raconte l'enlèvement d'un couple dans le Caucase, et Une grande fille, qui se déroule dans un hôpital à Leningrad en 1945.

Ces deux films qui ne respirent pas la joie ont respectivement obtenu le Prix FIPRESCI en 2017 et le prix de la mise en scène en 2019 au Festival de Cannes, dans la sélection Un Certain Regard, preuve que le talent n'a pas d'âge. Ce spécialiste du drame va donc faire parler tout son savoir-faire sur l'épisode d'ouverture de The Last of Us, qu'il nous tarde déjà de découvrir, à une date encore inconnue. D'ici là, vous pouvez retrouver The Last of Us Part II à partir de 41,15 € sur Amazon.fr.

