Ce week-end sur GAMERGEN.COM : Laura Bailey de The Last of Us Part II menacée, traduction bancale de Ghost of Tsushima, et un gros framerate pour DIRT 5 sur PS5

Laura Bailey, doubleuse d'Abby dans The Last of Us Part II, est actuellement menacée par les joueurs. À côté de cela, la traduction dans le menu japonais de Ghost of Tsushima est quelque peu bancale, et DIRT 5 tournera en 120 fps sur PS5.

Dans le reste de l'actualité, Nintendo va arrêter la vente de codes de titres exclusifs chez certains revendeurs, la GeForce RTX 3080 aurait fuité, Test Drive Unlimited pourrait faire son grand retour, Back 4 Blood a eu droit à une première image, 21 minutes de gameplay de Windbound ont été partagées, Cyberpunk 2077 sera uniquement compatible avec DirectX 12, et un joueur a menacé de faire exploser les locaux de Konami à cause d'un bug.

