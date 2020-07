Windbound : 21 minutes de gameplay pour le jeu d'aventure à la The Wind Waker

Après le très bon jeu de stratégie en temps réel cyberpunk Satellite Reign, 5Lives Studios va complètement changer de style avec Windbound, un jeu de rôle et d'aventure proposant beaucoup d'environnements maritimes et qui rappelle inévitablement The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Le titre arrivera le mois prochain sur ordinateurs et consoles, mais l'éditeur Deep Silver n'est pas avare et partage aujourd'hui une longue vidéo de gameplay. Pendant plus de 21 minutes, le cofondateur de 5Lives Studios Mitch Clifford nous emmène donc à la découverte de Windbound en partant explorer les deux premières îles du jeu. De l'aventure, de la chasse, du crafting et donc de la navigation sur les flots, une vidéo à découvrir ci-dessus.

Pour rappel, la date de sortie de Windbound est fixée au 28 août 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Les fans de la franchise de Nintendo peuvent retrouver la figurine amiibo de Link Cartoon à 21,2 € sur Amazon.fr.