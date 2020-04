Windbound : un charmant jeu de rôle maritime en monde ouvert annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Deep Silver vient d'annoncer une nouvelle production attrayante, développée par 5Lives Studios, équipe australienne derrière Satellite Reign. Bien loin de l'univers cyberpunk de ce précédent projet financé sur Kickstarter, nous avons ici droit à un jeu de rôle en monde ouvert avec des éléments de survie.

Windbound, c'est son nom, nous invite à un voyage intime à la découverte des idylliques Forbidden Islands, dont chaque partie renferme une clé pour percer un grand mystère. Les îles proposeront leur lot de paysages, créatures et défis, et nous devrons y collecter des ressources pour fabriquer nos armes et outils, aussi bien pour chasser qu'améliorer notre bateau. Ce navire de fortune sera au cœur de l'expérience, que nous devrons renforcer pour braver les océans jusqu'à l'îlot suivant.

Voilà qui devrait égayer la curiosité des amoureux de The Legend of Zelda: The Wind Waker ou encore RiME, avec qui Windbound partage un peu sa direction artistique colorée. Sa date de sortie est déjà fixée au 28 août 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.