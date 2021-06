Sable : 13 minutes de gameplay pour le jeu d'aventure inspiré de Mœbius

Avec son style reconnaissable entre mille, Jean « Mœbius » Giraud inspire encore aujourd'hui de nombreux artistes, dont Gregorios Kythreotis et Daniel Fineberg de Shedworks, qui développent toujours Sable. Le jeu d'aventure avait été présenté à l'E3 2018, il est assez discret depuis, mais le développement avance.

Cette semaine, dans le cadre de son Summer of Gaming, IGN partage en effet 13 minutes de gameplay de Sable, à admirer ci-dessus. Le jeu est évidemment comparé aux œuvres de Mœbius, mais également à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il nous emmène dans un monde ouvert ensablé, le joueur sera invité à rencontrer des PNJ pour dialoguer et à faire face à des phases de plateforme en 3D, sans oublier de se balader sur sa moto volante.

Un titre dépaysant et tout aussi alléchant. Malheureusement, Sable n'a toujours pas de date de sortie, ni même de plateformes vraiment définies. Ce qui est certain, c'est qu'il sera disponible sur PC et consoles, et sa présence dans le Xbox Game Pass a déjà été confirmée. Pour vous plonger dans l'ambiance, vous pouvez retrouver l'intégrale de Mœbius à 79,99 € sur Amazon.