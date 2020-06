Windbound : trailer de gameplay alléchant pour le successeur spirituel de The Wind Waker

La jeune équipe australienne de 5Lives Studios a réussi à obtenir les faveurs de l'éditeur Deep Silver pour sa nouvelle production, Windbound. Elle bénéficie ainsi d'un plus gros budget et d'une meilleure exposition médiatique pour son ambitieux jeu de rôle maritime en monde ouvert, qui n'est pas sans rappeler certains The Legend of Zelda sur le fond comme sur la forme.

Il nous invitera ainsi à explorer les Forbidden Islands avec un radeau de fortune, que nous allons améliorer au fil de nos explorations des îles et de notre collecte de ressources. En plus de perfectionner notre navire, nous pourrons fabriquer armes et outils afin de mieux nous équiper pour les défis qui nous attendent.

Le titre a été montré en ouverture de l'Escapist Indie Showcase de ce soir avec une toute nouvelle bande-annonce centrée sur son gameplay. Et à priori, les phases de jeu ne manqueront pas de dynamisme et de variété.

La date de sortie de Windbound est déjà fixée au 28 août 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec un pack de skins Ancestraux pour toute précommande.