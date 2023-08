Ratatan : gameplay, infos et campagne Kickstarter pour le successeur spirituel de Patapon

Le mois dernier, Ratata Arts et Hiroyuki Kotani, le créateur des jeux Patapon, dévoilaient Ratatan, un titre alors bien mystérieux, mais nous avions rendez-vous dans les prochains jours pour en savoir davantage. Eh bien, c'est désormais chose faite, Ratatan s'est offert une première bande-annonce de gameplay :

Ratatan sera ainsi un jeu de rythme et de stratégie dans lequel les joueurs contrôleront les actions d'une armée de Ratatan, chacun des quatre boutons principaux correspondant à une phase musicale, le but étant d'alterner en rythme entre les déplacements, la défense et l'attaque pour avancer dans le niveau. Un titre qui inclura des mécaniques de rogue-like et qui sera jouable en solo comme en multijoueur, jusqu'à quatre personnes.

Comme prévu, Ratata Arts a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter afin de récolter des fonds pour développer Ratatan, et c'est déjà une réussite avec près de 460 000 € obtenus sur les 127 164 € demandés. Pour 44 €, les joueurs peuvent ainsi participer au financement et obtenir une version numérique du jeu à sa sortie en avril 2025, ou une version physique contre 53 €, avec un accès à la bêta. Pour l'instant, Ratatan est attendu sur PC, mais les développeurs comptent bien le proposer sur les consoles modernes également, sans préciser lesquelles.

Vous l'aurez compris, il faudra être patient avant de mettre les mains sur Ratatan. En attendant, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon pour retrouver les Patapon sur le PlayStation Store.