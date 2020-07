Switch : Nintendo arrête la vente de codes de ses jeux exclusifs par des revendeurs tiers

Généralement, quand vous voulez acheter un jeu au format numérique, vous vous rendez sur la plateforme de référence de votre console et procédez à un achat en ligne. Pour bien des raisons, il est néanmoins possible d'acheter des fonds ou directement des codes pour un jeu chez des revendeurs en ligne ou dans des magasins physiques. Nintendo utilise cette pratique depuis des années, mais apporte un petit changement à sa politique cette semaine.

En Europe, et ce depuis ce 1er juillet 2020, Nintendo arrête désormais de vendre des codes de ses exclusivités Switch par des revendeurs tiers. L'initiative est très ciblée, et ne concerne pas les extensions, les cartes Nintendo eShop pour recharger son compte ni même les jeux des autres éditeurs, et ne vise d'ailleurs que notre continent.



Après un examen attentif du marché européen, en pleine évolution au cours des dernières années, Nintendo a décidé de mettre fin à la disponibilité des codes de téléchargement pour ses jeux auto-édités par les détaillants, à compter du 1er juillet 2020. Les clients pourront toujours acheter des fonds Nintendo eShop, des abonnements Nintendo Switch Online et du contenu additionnel comme le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier chez les revendeurs à travers l'Europe. Les codes de téléchargement de jeux Nintendo Switch d'autres éditeurs seront également disponibles. Nous étudions toujours de nouvelles approches et continuerons à travailler sur de nouvelles méthodes pour proposer du contenu Nintendo eShop au plus grand nombre de joueurs possible.

Nintendo justifie cette décision par des raisons commerciales, mais ne les détaille pas pour autant. Peut-être que, au niveau financier, le constructeur n'est plus si gagnant que ça, surtout maintenant que rares sont les joueurs à être totalement réfractaires aux achats directs via l'eShop. Mais au moins, vous savez que si vous voulez un jeu édité par Nintendo au format numérique, il ne va plus falloir le chercher en magasin. Si vous voulez approvisionner votre porte-monnaie de 15 €, 25 € ou 50 €, les cartes prévues à cet effet sont donc elles toujours en vente.

Lire aussi : eShop : les jeux Switch de juin 2020 à ne pas rater selon Nintendo