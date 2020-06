eShop : les jeux Switch de juin 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Vous connaissez la musique, Nintendo partage tous les mois sa sélection des jeux incontournables parus sur l'eShop afin de les faire découvrir au plus grand nombre. Le mois de juin tirant déjà sa révérence, il est donc l'heure de voir ce qu'il nous a apporté.

Comme le mois dernier, ce sont seulement 6 productions qui ont été mises en avant dans cette vidéo, avec de la plateforme, de l'action, de la gestion, du tir décomplexé, de la stratégie et du multijoueur à tendance Battle Royale.

Shantae revient dans une toute nouvelle aventure tropicale ! Pour sa cinquième aventure, l'héroïne demi-génie obtient des capacités de magie de fusion pour explorer une vaste cité engloutie, rencontrer de nouvelles amies demi-génies et combattre les Sept Ensorceleuses dans son aventure la plus trépidante à ce jour ! Mettant en vedette plusieurs villes et plus de labyrinthes que jamais, un voyage aquatique impressionnant plein de dangers et de découvertes vous attend !

RUINER

RUINER est un jeu de tir bourré d'action qui se déroule en 2091 dans la cyber-métropole de Rengkok. Un sociopathe doté d'implants cybernétiques se bat contre un système corrompu, dans l'espoir de retrouver son frère et de faire éclater la vérité, guidé par une mystérieuse hackeuse anonyme. Vous ne pouvez compter que sur vos réflexes innés, vos implants et les armes récupérées sur les cadavres de vos ennemis pour démanteler la mégacorporation HEAVEN dont le produit phare, la Virtualité, a fait la fortune.

Le ninja-gum - Utilisez le ninja-gum pour faire des bulles qui peuvent être utilisées contre vos ennemis, fabriquez toutes sortes d'armes, et avancez dans les arènes en un éclair. Votre type d'arme et son apparence varient en fonction du ninja-gum que vous utilisez. Compétition - Prenez part à des combats de type Battle Royale où jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter et essayez de devenir le meilleur ninja ! Le joueur qui a le plus de points à la fin du match remporte la partie. Marquez des points en battant vos adversaires, en obtenant des objets, en détruisant les drones un peu partout dans l'arène, et bien plus encore. Gagnez des points bonus en éliminant vos adversaires avec un ippon, une technique impressionnante qui achève vos adversaires. Jeu d'équipe - Rejoignez des amis et faites un combat en équipe à 4 contre 4. Coopérez avec vos coéquipiers et gagnez plus de points que l'équipe adverse pour remporter la partie. Avatar - De nombreuses tenues et accessoires colorés en tous genres sont disponibles. Il y a une grande variété d'objets d'avatar que votre avatar peut porter. Vous pouvez choisir de ne porter qu'une seule marque pour avoir un look plus cohérent, ou mélanger les marques à votre guise et créer un style unique en son genre !

BRIGANDINE The Legend of Runersia

6 forces règnent sur le continent Runersia, sur lequel sont dispersés quelque 100 guerriers, 50 types de monstres, et 40 bases. Quel souverain deviendrez-vous ? Quel groupe de guerriers et de monstres formerez-vous ? Quelle sera votre destination ? La décision vous revient. Mettez au point votre stratégie et guidez votre patrie vers la victoire.

Yes, Your Grace

Dans ce jeu de gestion médiéval, des pétitionnaires se présentent à la salle du trône à chaque tour pour quérir conseils et assistance. Choisirez-vous de les aider, ou réserverez-vous vos ressources à de plus importantes affaires ? N'oubliez pas : les ressources en question sont limitées, et tout le monde n'a pas les intérêts du royaume en tête...

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Dégommez tout comme en 1996 ! Rejoignez le plus féroce des durs à cuire dans Duke Nukem 3D : Tournée mondiale 20e anniversaire, et aidez-le à sauver la Terre en s'occupant des aliens et des bimbos sur sa route. Bousillez une horde d'aliens dans quatre épisodes classiques de Duke Nukem 3D et un CINQUIÈME INÉDIT créé par les CONCEPTEURS DU JEU ORIGINAL, le tout avec un NOUVEL ARRANGEMENT MUSICAL du compositeur original et de NOUVELLES LIGNES AUDIO par la voix originale de Duke Nukem.

