eShop : les jeux Switch de décembre 2020 à ne pas rater selon Nintendo

L'heure est aux bilans de toutes sortes et, comme chaque mois, Nintendo a donc partagé une vidéo servant à mettre en avant les jeux incontournables ayant fait leur apparition ces dernières semaines dans les rayons virtuels de l'eShop des Switch. Pas de quoi sauter au plafond cette fois, fin d'année oblige et une partie des titres n'étant que des portages, mais cela vaut tout de même le coup d'œil.

Et si voir ces jeux de décembre 2020 en action ne vous a pas aidé à en comprendre le principe, voici quelques descriptions :

John Wick Hex est un jeu alliant stratégie et action à couper le souffle qui vous plonge dans la peau de John Wick, le tueur à gages de la série de films encensée par la critique. Créé en étroite collaboration avec les équipes des films, John Wick Hex mêle réflexion et combat en reprenant le style « gun-fu » emblématique des films et en enrichissant l'histoire d'origine. Le joueur devra prendre des décisions dans l'urgence et choisir la moindre de ses actions et attaques en prenant en compte leurs implications et conséquences immédiates.