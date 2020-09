eShop : les jeux Switch de septembre 2020 à ne pas rater selon Nintendo

La rentrée est passée, l'automne s'est vite installé et septembre tire donc sa révérence. Pour ne pas changer, Nintendo vient donc de diffuser sa vidéo présentant les jeux qu'il ne fallait pas rater sur l'eShop au cours du mois. Quelques pépites ayant fait parler d'elles sont dans les parages aux côtés de titres un peu moins connus.

Voici sans plus attendre la sélection du mois :

Hades

Hades est un rogue-like et dungeon crawler qui associe le meilleur des titres de Supergiant salués par la critique. Il combine l'action effrénée de Bastion, la profondeur et l'atmosphère très riche de Transistor, ainsi que la narration centrée sur les personnages qui caractérise Pyre.

Ori and the Will of the Wisps

Les créateurs d’Ori and the Blind Forest reviennent avec la suite tant attendue de leur œuvre, Ori and the Will of the Wisps. Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure au cœur d’un vaste monde exotique, affrontez de gigantesques ennemis, résolvez des puzzles complexes au cours de votre voyage et découvrez la vraie destinée d’Ori.

The Long Dark

De vives lumières strient le ciel nocturne. Le vent malmène bruyamment les minces parois de votre cabane en bois. Un loup hurle au loin. En évaluant les maigres provisions que contient votre sac à dos, vous vous prenez à regretter l'époque d'avant la panne. Combien de temps tiendrez-vous encore ? Bienvenue dans The Long Dark, une expérience de survie et d'exploration sans précédent qui selon le magazine Wired constitue l'aboutissement ultime de ce genre ce jeu.

Paradise Killer

Une île en dehors de la réalité. Une civilisation rebelle humaine qui veut ressusciter des dieux extraterrestres. Un meurtre commis en cachette. Paradis est une île qui réapparaît tous les quelques millénaires. La puissance psychique que les adorateurs des aliens, sur l'île, relâchent dans l'univers doit servir à nourrir et à ressusciter leurs déités déchues. Mais cette force attire aussi des démons qui viennent corrompre chaque île, jusqu'à ce qu'une nouvelle réalité alternative soit créée par le Conseil. Le système n'est pas parfait, mais il le sera un jour... sur Perfect 25, la prochaine île à voir le jour. Mais à la veille de la renaissance, le Conseil est tué, ainsi que le Paradis. Après les faits, la « super inspectrice » Lady Love Dies sort de son exil pour trouver le coupable. C'est le crime pour mettre fin à tout. Quels sont les faits ? Quelles sont les vérités ? S'agit-il de la même chose ?

Kirby Fighters 2

Préparez-vous pour des combats de Kirby endiablés ! Sélectionnez votre pouvoir préféré et battez-vous pour être le dernier Kirby en lice dans Kirby Fighters 2, un tout nouveau jeu de combat sur Nintendo Switch ! Plusieurs modes compétitifs et coopératifs vous proposent de vous battre en solo face à une foule d'adversaires, de jouer à quatre sur une seule console ou bien de jouer chacun sur sa console, aussi bien en local qu'en ligne. En outre, la tour de combat en duo n'attend que vous... parviendrez-vous à attendre son sommet ?

Hotshot Racing

Hotshot Racing est un jeu de course arcade ultra-rapide qui mélange la gestion du drift, des visuels rétro et une incroyable sensation de vitesse pour une expérience de conduite enivrante. Seize circuits remplis de virages et de lignes droites pour des courses ultra-rapides. Admirez la côte, la jungle, les Alpes et le désert de Las Vegas : chaque circuit est modelé avec des couleurs vives et un ciel bleu à perte de vue. Les modes Contre-la-montre et Grand Prix s'adressent à ceux qui aiment les courses classiques, et les modes « Gendarmes et voleurs » et « Conduire ou mourir » offrent de nouvelles façons de jouer. Chaque mode est disponible en solo, en écran partagé à quatre joueurs et huit joueurs en ligne. Le mode Contre-la-montre est réservé au solo. Les modes solos tournent à 60 fps pour une sensation de vitesse inégalée. Battez des records de tours pour monter dans les classements en ligne ou téléchargez des tours fantômes pour suivre la trajectoire des meilleurs.

Othercide

Vous êtes le dernier espoir de l'Humanité. Échos d'une guerrière légendaire, les Sœurs forment l'ultime rempart se dressant face à Souffrance. Menez votre armée de Sœurs au combat. Vos prouesses lors des batailles façonneront leurs compétences et leur personnalité. Sacrifiez certaines de vos Sœurs pour soigner les autres - les survivantes en ressortiront plus fortes, prêtes à livrer la bataille suivante. Dans un ballet grandiose d'actions spectaculaires, planifiez vos actions dans le temps pour préparer d'impressionnants enchaînements d'attaques et déjouer l'adversaire. Menez des combats de boss épiques et éradiquez les créatures effroyables source de Souffrance. Vous combattrez. Vous échouerez. Vous vous relèverez.

Mini Motor Racing X

Bienvenue dans le monde de Mini Motor Racing X! Attachez-vous ou attachez votre casque VR, et plongez dans un monde alimenté par la nitro où les petites voitures signifient beaucoup de plaisir! S'étendant à travers des ruines récupérées et des outbacks brûlés jusqu'aux quais trempés de pluie et aux îles tropicales ensoleillées - Mini Motor Racing X vous emmènera dans un micro voyage de conduite à travers le monde comme aucun autre.

Si l'un de ces jeux vous fait de l'œil, vous pouvez vous procurer une carte eShop sur Amazon ou la Fnac.

