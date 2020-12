eShop : les jeux Switch de novembre 2020 à ne pas rater selon Nintendo

La routine habituelle du côté de Nintendo s'est encore appliquée récemment avec la diffusion sur la Toile d'une vidéo servant à mettre en avant quelques productions parues sur l'eShop de la Switch au cours du mois de novembre. À l'approche des fêtes, certains de ces titres pourraient faire de bonnes idées de cadeau ou vous permettre de passer le temps de manière ludique.

Sans plus tarder, voici la sélection du mois de novembre 2020 :

Dans Jurassic World Evolution : Complete Edition, les joueurs construisent une série de parcs de dinosaures épiques à travers Las Cinco Muertes (les cinq morts), une chaîne de cinq îles à la météo dangereuse et aux terres qui méritent amplement leur nom. Les joueurs commencent par envoyer leurs intrépides équipes en charge des fouilles pour déterrer les rares fossiles restants, puis ils ordonnent à leurs chercheurs talentueux d’extraire et de reproduire le précieux ADN à l’intérieur de ces fossiles, ramenant à la vie ces animaux inspirant l’admiration disparus depuis des millénaires.

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore rempli d'action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l'humanité, après un cataclysme mondial. Partez d'en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche.

Sakuna, déesse gâtée des récoltes, se retrouve bannie de son opulente demeure céleste sur une île envahie par les démons. Dans cette région sauvage indomptée, cette fille d'un dieu guerrier et d'une déesse de la moisson doit retrouver son droit de naissance en résistant aux éléments, en combattant les monstres et en cultivant du riz, la source de son pouvoir. À ses côtés, dans ce lieu interdit, se trouvent son gardien Tama et un groupe d'humains exclus de leur peuple. Ensemble, ces compagnons improbables doivent unir leurs forces pour apprivoiser à la fois le sol et les démons de Hinoe Island.

Développé par Edelweiss, l'équipe indie responsable du fameux Astebreed, Sakuna: Of Rice and Ruin mélange l'action en défilement horizontal avec un système d'artisanat et de simulation agricole complexe, au sein d'une histoire prenante dans laquelle notre héroïne tente de trouver sa place dans le monde.