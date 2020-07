Konami : un Japonais menace de faire exploser les locaux à cause d'un bug, la police l'arrête

Vous le savez bien, sur Internet, beaucoup tiennent des propos qui dépassent leurs pensées, confortés par l'anonymat ou la distance avec l'interlocuteur. Mais ce n'est pas pour autant que les insultes et les menaces sont prises à la légère, et une nouvelle affaire judiciaire vient de nous le prouver cette semaine.

Le site d'information japonais Yomiuri (via Kotaku) rapporte qu'un joueur de 16 ans a été arrêté à Tokyo suite à une plainte déposée par Konami. Le jeune homme aurait tenu des propos menaçants via les évaluations de l'application PES Mobile, indiquant qu'il allait faire « exploser les locaux de Konami » et qu'il allait « tuer tous ceux qui travaillent pour Konami », ajoutant même que le Japon n'était pas exclu de connaître de nouvelles attaques terroristes. La raison de cet énervement sans limites ? Des bugs de connexion récurrents dans le jeu de football qui l'auraient amené à enchaîner les défaites. Il a d'ailleurs reconnu les faits lors de son audition, expliquant qu'ils avaient été écrits sous le coup de l'énervement.

La justice japonaise ne prend pas ces affaires à la légère, et elle a raison. L'année dernière, l'incendie criminel de Kyoto Animation, causé par un homme vexé que ses propositions de manuscrits aient été refusées, avait entraîné la mort de 36 personnes. Quelques semaines plus tard, un Japonais ayant menacé de reproduire l'attentat dans les locaux de Square Enix avait été arrêté par la police. Au Japon comme ailleurs, il serait peut-être bon de commencer à réfléchir à la portée de ses écrits avant de les poster sur la Toile.

