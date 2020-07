DIRT 5 fera aussi du sale à 120 fps sur PS5

DIRT 5 sortira en octobre prochain sur les plateformes actuelles, mais le jeu de course de Codemasters compte également bien briller sur les consoles next-gen. Lors de sa présentation à l'Inside Xbox, les producteurs avaient affirmé que le titre tournerait à 120 fps sur Xbox Series X, un sacré argument de vente, mais quid de la PlayStation 5 ?

Eh bien, Rob Karp, directeur du développement de DIRT 5, est revenu sur cette version pour la console de Sony dans un entretien accoré à l'Official PlayStation Magazine anglais, l'occasion de vanter la manette DualSense, mais également les capacités techniques de la PS5 :

La DualSense est géniale. Lorsque nous avons lancé la démo technique et que tout le studio était autour, tout le monde a voulu essayer. Elle offre quelque chose de nouveau et d'unique et nous avons pensé qu'elle convenait très bien à la course, en particulier pour un jeu avec une telle diversité de contenu et de voitures. La puissance de la PS5 signifie également que nous aurons une option pour avoir 120 images par seconde, ce qui est très excitant pour les pilotes qui savent que chaque image compte.

Oui, DIRT 5 tournera bien à 120 fps sur PS5, mais Rob Karp parle bien d'une option, et évite de préciser la résolution, il faudra sans doute s'attendre à jouer en 1080p/120 fps ou 4K/60 fps, de quoi quand même se faire plaisir. En attendant de découvrir les versions PS5, Xbox Series X et Stadia de DIRT 5, la date de sortie du jeu est fixée au 9 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, et il est disponible en précommande à la Fnac pour 69,99 €, en édition Day One.

