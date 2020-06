DIRT 5 : et voici la date de sortie sur PC, PS4 et Xbox One

Nous savons maintenant tout ou presque du mode Carrière de DIRT 5, depuis que Codemasters a fait un large point sur cette partie de l'expérience. Les développeurs ont encore des surprises à nous révéler, et aussi des informations sur les fonctionnalités et le mode multijoueur du jeu.

Mais avant cela, ils tiennent à nous donner une information clé sur le projet, sa date de sortie ! DIRT 5 est maintenant officiellement attendu pour le 9 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour ce qui est des versions PS5 et Xbox Series X, elles verront le jour « plus tard cette année », donc avant fin 2020, sans plus de précision pour le moment, tandis que l'édition Stadia est elle toujours annoncée pour le début de l'année 2021.

La nouvelle accompagne le lancement d'une vidéo inédite dans laquelle Troy Baker, Nolan North et Donut Media, les voix que nous entendrons durant notre carrière en solo, sont interrogés par le producteur Olly Johnson. Une poignée d'images ont aussi été dévoilées à cette occasion.