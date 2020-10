DIRT 5 : date de sortie évidente et spécificités techniques pour la version PS5

Jusqu'à présent, le discours officiel de Codemasters était que la date de sortie de DIRT 5 était calée au 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, au 10 sur Xbox Series X et S, à la fin d'année sur PlayStation 5 et en 2021 sur Stadia. Dernièrement, les communiqués commençaient à évoquer une disponibilité « au lancement » de la PS5, mais ce n'est qu'aujourd'hui que l'éditeur précise ses dires.

Sans grande surprise, DIRT 5 sera disponible à compter du 12 novembre 2020 sur PS5 dans les territoires concernés par la sortie anticipée de la console, puis le 19 dans le reste du monde, aussi bien en physique qu'en numérique. Et, bonne nouvelle, une upgrade next-gen gratuite sera possible de la PS4 vers la PS5, et les serveurs seront partagés entre les deux plateformes. Comme sur Xbox Series X, cette version next-gen jouira de temps de chargement plus rapide et d'options pour jouer en 4K et à 120 fps (en même temps ?), tandis que le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense seront sollicités.

DIRT 5 est disponible en précommande au prix de 69,99 €.

