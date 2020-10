DIRT 5 fait le beau dans une courte vidéo de gameplay sur Xbox Series X

DIRT 5 sortira au début du mois prochain sur les consoles actuelles, puis en même temps que les machines next-gen, et aujourd'hui Codemasters dévoile une très courte vidéo de gameplay de son jeu de course tournant sur Xbox Series X, la future console de salon haut de gamme de Microsoft.

Sur Xbox Series X, d'après Codemasters, DIRT 5 bénéficiera de temps de chargement réduits, d'un framerate à 120 fps, mais aussi du Smart Delivery, qui permet pour rappel de commencer l'aventure sur Xbox One puis de profiter d'une mise à jour gratuite à la sortie de la next-gen. Un système qui sera similaire sur PS5 évidemment. Robert Karp, directeur du développement de DIRT 5, rajoute :

C'est difficile de réaliser que dans moins d'un mois, DIRT 5 prendra ses marques sur la prochaine génération de consoles. Le studio derrière le jeu a fait un travail incroyable, et nous sommes impatients de voir les joueurs nous rejoindre sur les circuits. Avec le mode carrière dont Troy Baker et Nolan North doublent les personnages principaux, ainsi que les modes Playgrounds, Arcade et le retour du mode multijoueur en écran scindé, DIRT 5 propose une grande variété de gameplay et s'adapte à tous les fans de jeux de course.

La date de sortie de DIRT 5 est fixée au 6 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, puis au 10 novembre sur Xbox Series X et S, et enfin au 12 novembre (le 19 chez nous) sur PlayStation 5. Vous pouvez précommander le titre en Limited Edition à 69,99 € sur Amazon.fr.

