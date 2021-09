DIRT 5 : 2 tracés, 2 nouvelles voitures et d'autres ajouts avec le Wild Spirits Content Pack et le patch 6.00

Après le Super Size Content Pack et la mise à jour 5.00 en juillet dernier, Codemasters est déjà de retour avec du contenu additionnel gratuit et payant pour DIRT 5, son jeu de course sorti l'année dernière. Au programme, de nouveaux circuits, des voitures inédites et un tas d'autres ajouts.

La grosse nouveauté, c'est le DLC payant Wild Spirits Content Pack, inclus si vous avez DIRT 5 en Amplified ou Year One Edition. Il rajoute deux nouveaux véhicules, le Ford Bronco Wildtrak 2021 et le Prodrive Hunter, ainsi que 25 évènements de Carrière pour piloter ces 4x4, deux sponsors additionnels (Alpinestars et VP Racing Fuels) et cinq Trophées/Succès à débloquer.

DIRT 5 a également droit à une mise à jour gratuite avec deux nouveaux évènements Stampede au Maroc, sur les tracés d'Ait Ojana et Tinghir. Les développeurs préviennent les joueurs, il y aura de grands sauts et des tempêtes de sable, la course ne sera pas simple. Vous aurez également droit à cinq nouvelles livrées pour les Armada Engineering Unlimited Truck, Volkswagen Beetle Rallycross, Porsche Macan T1 Rally Raid, Renault Megane R.S RX et Mini Cooper SX1, cette dernière étant la Xite Energy pilotée par Oliver Bennett lors du dernier FIA World RX Championship. Du côté du mode Playgrounds, deux nouvelles conditions météorologiques sont rajoutées, le brouillard et la tempête de sable, et quelques ajustements de gameplay et de difficulté ont été effectués pour davantage d'action et de compétition.

Tout cela est disponible dès maintenant dans DIRT 5 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et arrivera un peu plus tard sur Google Stadia. Le jeu de course est actuellement bradé à 29,74 € sur Amazon.