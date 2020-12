DIRT 5 : un DLC gratuit Snow Limits et des volants enfin compatibles avec la mise à jour 2.00

DIRT 5 aura droit à plusieurs extensions payantes dans le cadre de son Amplified Edition ou de sa Year One Upgrade. Mais en parallèle, Codemasters prévoit aussi plusieurs DLC gratuits, comme celui déployé il y a quelques jours dans le cadre de la mise à jour 2.00, disponible sur PS4 et PC et bientôt sur Xbox One. Le pack Snow Limits offre la possibilité de rajouter de la neige et des éléments de personnalisation festifs pour le mode Playgrounds, une course de type Sprint à New York en Arcade, Contre-la-Montre et En Ligne, de quoi personnaliser davantage votre profil, ou encore des livrées spéciales pour la Ford Mustang GT4 et la Porsche Cayenne Transsyberia.

En ce qui concerne le patch en lui même, il apporte enfin la compatibilité avec de nombreux volants, comme prévu. Sur PS4 et PS5, vous allez donc pouvoir utiliser la majorité des accessoires modernes dont les Logitech G923 et G29, et les Thrustmasters T150, T500, T80, T300RS et T-GT, tandis que les volants Fanatec devront attendre une future mise à jour. Même chose sur Xbox Series X et S, compatible avec beaucoup de périphériques dont les Logitech G923 et G920, les Thrustmasters précédemment cités, mais aussi les Ferrari 458 Spider Racing, TMX et TS-XW, ou encore les Fanatec CSL Elite, ClubSport Wheel Base v2/2.5, et Podium Wheel Base DD1/2. Sur PC, tout ce qui existe ou presque devrait marcher sans soucis. Aucune liste précise des appareils utilisables n'est encore disponible à ce jour, en revanche Codemasters attend les retours des joueurs pour essayer de contenter tout le monde.

La mise à jour optimise sinon le Mode Performance sur Xbox Series X et le Mode Qualité sur PS4 et Xbox One. Pour la liste complète des correctifs, ça se passe sur le site officiel, seulement en anglais malheureusement. DIRT 5 est toujours disponible à partir de 49,40 € sur Amazon.fr.



