DIRT 5 : un éditeur de circuits avec le mode Playgrounds, du teasing pour une étrange voiture vampire

Dans son planning bien huilé, Codemasters nous avait promis une annonce mystère pour DIRT 5 en août 2020. Le mois touche presque à son terme, alors c'est donc sans grand étonnement que nous avons retrouvé le jeu à la gamescom Opening Night Live pour nous présenter un mode surprise.

Il sera en effet possible de créer ses niveaux et ses expériences de jeu avec un Playgrounds, pouvant aussi bien servir à concevoir des arènes de gymkhana que des contre-la-montre, des chasses au trésor ou des défis de drift. Nos créations pourront être partagées et jouées par la communauté, et vous pourrez même les emmener avec vous si vous mettez votre exemplaire à niveau vers la next-gen.

Le trailer dédié au mode se termine sur un étrange teasing, autour de ce qui pourrait être un mode Vampire avec une voiture qui chasse les autres... Affaire à suivre ! Suite à un récent report, la date de sortie de DIRT 5 est calée au 16 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, plus tard cette année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia. Sur la génération actuelle, DIRT 5 est disponible en précommande au prix de 69,99 € en édition standard et limitée.

