DIRT 5 : du gameplay givré en Norvège pour le mode Ice Breaker

DIRT 5 veut visiblement nous présenter ses différents modes de jeu un par un avec des vidéos de gameplay dédiées. Après un aperçu de Path Finder et ses routes sinueuses, et de Stampede et ses conditions extrêmes, place à une séquence consacrée à Ice Breaker, dont vous allez facilement deviner le principe avec le nom.

Il s'agit de défis sur des circuits gelés courts et intenses, où il faudra maîtriser notre vitesse et nos dérapages pour outrepasser les difficultés de ce climat particulier. L'expérience sera jouable dans des lieux d'exception, comme la Norvège montrée ici, mais aussi le Népal et même le détroit de l'East River.

« La variété est l'un des principaux aspects de DIRT 5. En plus des modes préférés des fans, nous souhaitions proposer des expériences inédites pour la franchise DIRT. Ice Breaker est l'un des nouveaux ajouts de ce nouvel opus et offre aux joueurs un gameplay totalement différent » déclare Robert Karp, Directeur du Développement sur DIRT 5. « Ce nouveau mode prend place dans des environnements hivernaux stupéfiants, avec un système de météo dynamique qui peut parfois varier, allant même jusqu'à créer un blizzard qui s'abat sur le circuit. »

La date de sortie de DIRT 5, c'est pour le 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, en fin d'année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia. Vous pouvez déjà précommander votre Day One Edition pour la génération actuelle, sachant que le jeu sera compatible Smart Delivery et proposera une upgrade de la PS4 vers la PS5.