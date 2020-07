DIRT 5 : la version PS5 offerte avec le jeu PS4, le gymkhana et plus confirmés via un trailer en fuite

PlayStation vient de commettre une petite boulette qui chamboule la communication jusqu'ici bien huilée autour de DIRT 5. Le constructeur a en effet mis en ligne une bande-annonce pour les fonctionnalités du jeu de course de Codemasters, visiblement bien avant que l'éditeur ne l'ait voulu, car elle a depuis été retirée. Mais Internet n'oublie rien, et la séquence peut être retrouvée un peu partout en ligne.

La vidéo nous montre d'abord quelques-uns des dix pays que nous pourrons visiter en bagnole, comme le Brésil, le Maroc et les USA. Elle met aussi en avant les évènements off-road et la variété des classes de véhicules, déjà explicitée. Un éditeur de livrée est confirmé au passage, ainsi qu'un Mode Photo, avant que la présence d'un mode multijoueur jusqu'à douze et d'un mode local en écran partagé jusqu'à quatre soit rappelée. Mais le clou du spectacle, c'est le retour du mode Gymkhana, qui nous invitera à enchaîner les drifts façon Ken Block.

Dernier point, et non des moindres : le texte accompagnant le trailer mentionne que « DIRT 5 prend en charge une option de mise à niveau GRATUITE pour les joueurs PlayStation - alors prenez DIRT 5 sur PS4 et obtenez la version optimisée de nouvelle génération sur PS5, gratuitement ». Nous devrions donc pouvoir précommander sans souci DIRT 5 sur PS4 pour sa sortie du 9 octobre sur la génération actuelle, et obtenir sans frais l'édition PS5 à son lancement le moment venu. Codemasters devrait officialiser et détailler tout cela très bientôt.



